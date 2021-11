Rencontre avec Didier Guillon, initiateur de la Fondation Valmont

Depuis sa création en 2015, la Fondation Valmont a engagé une démarche de collection et de monstration d’art contemporain, en Suisse et à l’international. Ainsi, après avoir fait l’acquisition d’une partie du Palazzo Bonvicini à Venise, elle y présente – durant la 58e édition de la Biennale –, une exposition collective de dessins, peintures et sculptures. A cette occasion, rencontre avec Didier Guillon, président du Groupe et collectionneur.