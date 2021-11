Rémi Babinet : “La culture fait partie de notre identité”

L'Officiel Art

Let the music play... Rencontre avec Rémi Babinet (BETC)

En 2016, le magazine Forbes le nommait parmi les “dix meilleurs directeurs de création de tous les temps”. Cela, c’est pour la face Nord. Versant Sud, Rémi Babinet, co-fondateur et co-président de BETC, a depuis longtemps inscrit la musique dans son modus sensitivo-réflexif. N’a-t-il pas installé un piano dans le hall du nouveau siège de l’agence, sis à Pantin. Chacun peut y faire entendre son talent, avéré ou supposé. L’important est de s’exprimer. Acte de communication et véritable recherche esthétique urbi et orbi. Ainsi, au (long) cours d’échanges avec Xavier Veilhan, artiste du Pavillon français de la 57e Biennale de Venise, Babinet a imaginé “Echoes of the Studio”. Un projet digital mis au point par BETC (conception, direction artistique, direction de production), en coproduction avec Deezer, dont l’objet est de diffuser en direct les sessions du “Studio Venezia”, développées durant la Biennale (du 13 mai au 26 novembre). Pour vivre, à l’instant et à distance, les bruits, les hésitations et les moments de pures musiques du Pavillon français. Rencontre avec le grand ordonnateur d’idées.