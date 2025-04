Voyage

3 jours dans "l’autre Dubai"

Dubai, ses palaces, sa plus haute tour du monde, ses incroyables grattes ciel, ses restaurants branchés, ses voitures de luxe, ses événements fastueux…C’est souvent ce que l’on me répond lorsque je dis que j’y vis. Et si je vous disais : Dubai, ses cafés trottoirs, ses ruelles, ses galeries d’art, son paysage artistique, son souk, son marché aux épices, sa scène culinaire... Voici l'autre Dubai, vu par notre correspondante sur place.