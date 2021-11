Pourquoi il faut (re)découvrir Bernar Venet

On l’attendait depuis de nombreuses années, cette exposition d’ampleur qui permettrait de replacer Bernar Venet dans l’histoire de l’art des années 1960 à nos jours. Tant le Français, établi de longue date aux Etats-Unis – ami de la première heure des conceptuels américains, hôte généreux de nombreux jeunes artistes de passage à New York, initiateur d’expositions de qualité dans sa Fondation du Muy –, y a inscrit un chapitre inédit. Or souvent la France ne pardonne pas à ceux qui ont quitté son sol pour tenter – avec succès – de s’exprimer sous d’autres cieux. L’“oubli” est réparé, avec deux expositions, tenues au MacLyon et au Mamac de Nice, qui explorent l’œuvre foisonnante de l’artiste. Rencontre avec Alexandre Devals, directeur de la Venet Foundation.