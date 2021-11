Quand Perrotin déroule le spleen de Mr.

L'Officiel Art

David Zwirner : galeriste futuriste

En décembre 2017, l’exposition qu’il consacrait à Yayoi Kusama enregistrait 75.000 visiteurs. Un record. En janvier 2018, il inaugurait une galerie de près de 950 mètres carrés aux 5e et 6e étages d’une tour de verre à Hong Kong ; en 2020, c’est un édifice de cinq étages repensé par Renzo Piano qui montera à quatre le nombre de ses galeries new-yorkaises. Respecté et craint, le galeriste allemand a instillé de nouveaux us et coutumes dans le monde de l’art.