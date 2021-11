Madsaki chez Perrotin Paris : 1ère !

Allure débonnaire d’adolescent, Madsaki a puisé autant dans la culture américaine, où il a évolué, que dans la tradition japonaise, dont il est issu, pour ensuite identifier les grandes figures de l’histoire de l’art et de “l’esprit” français qui nourrissent sa pratique. Armé de ses bombes de couleur, il trace sur la toile un geste artistique inédit qui n’a pas manqué de retenir toute l’attention de Takashi Murakami… Celui que ses voisins de quartier WASP du New Jersey appelaient “Pearl Harbor” expose pour la première fois à Paris chez Perrotin, captant l’intérêt des collectionneurs et des institutions… L’Officiel a rencontré Madsaki.