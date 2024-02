L'Officiel Art Pourquoi faut-il aller voir l’exposition de Judy Chicago au New Museum Dans le paysage dynamique de l'art contemporain, une figure se distingue, inaltérable et puissante : Judy Chicago. À l'aube de ses 85 ans, cette pionnière de l'art digital et fervente féministe est célébrée à travers "Herstory", la première rétrospective complète de son œuvre au sein du New Museum à New York.

Judy Chicago's "What If Women Ruled the World" participatory quilt on view at the New Museum