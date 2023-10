Daniel Buren et Ora-ïto, l’art d’être visionnaire

Depuis que le designer Ora-ïto, directeur du MaMo à la Cité Radieuse de Marseille, a donné carte blanche à l’un des plus grands artistes mondiaux que l’on ne présente plus, Daniel Buren, omniprésent de la Fondation Louis Vuitton au musée Guggenheim, du Palais-Royal à l’Élysée, les deux hommes collaborent pour que le monde d’aujourd’hui ne soit plus le même. Rencontre.