Paris Gallery Weekend mode d'emploi

L'Officiel Art

Jérôme Poggi : "J’aime énormément parler des œuvres”

Inscrite dans la cartographie parisienne depuis 2009, la galerie Jérôme Poggi a traversé sa presque première décennie d’existence avec une détermination et une énergie qui, aujourd’hui, lui octroient une forte image de marque dans l’Hexagone et à l’international. A l’occasion – entre autres... – de sa participation à la Fiac (Yona Friedman, Larissa Fassler), de l’ouverture d’un second lieu éphémère, et de la sélection au Prix Meurice pour l’art contemporain de l’un des artistes qu’elle représente (Kapwani Kiwanga), son fondateur a reçu L’Officiel Art.