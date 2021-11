Nico Vascellari : “Mon travail est d’abord né de l’ennui et de la haine“

L'Officiel Art

“Le soutien de Fendi aux projets d’art est authentique” Pietro Beccari

Fendi est l’une des rares maisons de mode à s’être investie de façon concrète dans le soutien à l’art contemporain, mais également la préservation et la transmission du patrimoine artistique et architectural de la ville de Rome, où elle a été fondée en 1925. A l’occasion de son soutien à l’exposition Le Bernin à la Galleria Borghese et à la création de l’Institut de recherche sur Le Caravage, L’Officiel Art a rencontré Pietro Beccari; ex-P.-d.g. de Fendi, initiateur des projets; et Anna Coliva, directrice de la Galleria Borghese.