Tina Kunakey et Vincent Cassel : couple glamour, beau et soudé sur le tapis rouge à Cannes

Sous ces lunettes enfumées se cache l'un des hommes les plus sexy de tous les temps. D'elle, en vert Valentino, on ne peut rien dire d'autre que simplement parfaite. Difficile de rester insensible aux charmes de Tina Kunakey et Vincent Cassel.