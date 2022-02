Du 10 avril au 1er mai, l'initiative culturelle dédiée à l'artisanat organisée par Alberto Cavalli, directeur exécutif de la Fondation Michelangelo pour la créativité et l'artisanat, revient. 15 expositions avec 22 commissaires et designers présentant les savoir-faire et trésors vivants d'Europe et du Japon.