François Quintin : radiographie de “Tumulte à Higienópolis” par Katinka Bock

Depuis son ouverture en mars 2018, précédée de plusieurs années de préfiguration, Lafayette Anticipations – Fondation d'entreprise Galeries Lafayette – a démontré une démarche innovante à l'égard des artistes et des publics via une unité de production in situ, et une programmation à la fois multiple et inattendue. Son directeur délégué, François Quintin, évoque pour “L'Officiel” le travail singulier de Katinka Bock, artiste d'origine allemande établie à Paris depuis des décennies, dont les œuvres sont exposées à Lafayette Anticipations jusqu'au 5 janvier 2020.