L'Officiel Art

Fondation nationale des Arts graphiques et plastiques

Peu connue du grand public, la Fondation nationale des Arts graphiques et plastiques (FNAGP), créée en 1976, n’en a pas moins été précurseur. Initiative originale dans le bouillonnement de l’ère Malraux, elle regroupe entre Paris et Nogent-sur-Marne ateliers d’artistes, espaces d’expositions, parc protégé, salons de réception et... maison de retraite. Cet inventaire, digne de celui d’un notaire, a son fil d’Ariane : aider les artistes tout au long de leur carrière, prolongeant même leur œuvre au cas où ils souhaiteraient lui confier leur héritage et survivre dans la génération montante. Energique et piquante, sa toute nouvelle directrice, Laurence Maynier, a reçu L’Officiel Art dans son QG parisien du 11, rue Berryer.