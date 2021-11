Dossier mécénat - philanthropie : 5 Fondations capitales

L’Officiel Art s’est penché sur un phénomène dont l’ampleur et la sphère d'action ne cessent de se renforcer : le mécénat et la philanthropie appliqués au domaine de la culture. Rencontres exclusives avec cinq Fondations qui dévoilent leur identité profonde et leurs projets : Fondation Bettencourt Schueller, Fondation de France, Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation, Fondation Michelle & Antoine Riboud et Fondation François Schneider.