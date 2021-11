L'Officiel Art

Audi Talents aime les artistes...

Au fil du temps, plus créatif et ambitieux, le programme Audi talents apporte, depuis 2007, un soutien aux artistes émergents en arts visuels, avec une dotation de 70 000 euros par projet et un solide accompagnement humain et artistique. Ainsi, cette année, Audi talents s’est-il associé à la Friche la Belle de Mai – Marseille pour offrir une tribune nouvelle aux artistes. Théodora Barat, lauréate du prix Audi talents award Art contemporain 2016, y a bénéficié d’une exposition (mars-avril derniers) à la suite d‘une résidence d’un mois dans les ateliers de cet espace culturel. Avant les expositions dédiées aux lauréats 2017 (Palais de Tokyo en juin et Friche la Belle de Mai en septembre), L’Officiel Art s’est entretenu avec Sacha Farkas, responsable du programme Audi talents et Théodora Barat, dont une nouvelle exposition vient d'être inaugurée à Mains d’œuvres / Saint-Ouen.