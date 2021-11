Art et cuisine : régime hyperprotéiné

L’art et la cuisine n’en finissent pas d’entretenir la conversation. Un échange nourri à La Panacée-Montpellier par 25 chefs et 20 artistes réunis par Nicolas Bourriaud, directeur du lieu, et Andrea Petrini, journaliste gastronomique. Tel est le menu de “Cookbook 19”, l’exposition à ne surtout pas manquer !