La fondation Hartung Bergman nous fait voyager aux confins du rêve et de la science

Du 1er mai au 30 septembre 2023, la Fondation Hartung-Bergman présente dans sa villa-atelier d’Antibes une exposition inédite consacrée aux inspirations cosmiques et aux rapports rêvés avec les sciences de Hans Hartung (1904-1989) et d’Anna-Eva Bergman (1909-1987). À travers un large choix de peintures, dessins, sculptures, photographies et d’archives, elle permettra de mieux comprendre les procédés plastiques des deux artistes, stimulant une vision hypnotique voire hallucinatoire devant certains de leurs chefs-d’œuvre.