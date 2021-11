Voici Edwige, la nouvelle sandale Saint Laurent par Anthony Vaccarello

Icône des années Palace, amie d’Andy Warhol avec qui elle fit la couverture du magazine Façade, muse de Jean Paul Gaultier et maintes fois photographiée par Helmut Newton ou Pierre et Gilles, Edwige Belmore fut la physio la plus courtisée des nuits parisiennes. Cette grande blonde peroxydée à l’allure androgyne, reine des punks, aurait inspiré Anthony Vaccarello pour sa collection printemps-été 2019, jusqu’à baptiser une sublime paire de talons hauts de son prénom.