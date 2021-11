Rowse, la marque de soins solides 100% made in France

La radieuse Nuria Val, voyageuse au visage constellé de taches de rousseurs, a lancé sa marque de cosmétiques Rowse. Des produits sains, bons et beaux, fabriqués en France. Cet été sort une nouvelle gamme, Care, avec, entre autre, un shampoing solide à base de noix de coco, sésame et curcuma, merveilleux pour les cheveux, et idéal pour le voyage...