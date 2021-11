Videoclub prend le relais

Après avoir posté leurs deux premiers clips il y a quelques mois, les deux ados de Videoclub comptabilisent déjà plus de 10 millions de vues sur YouTube. S’ils s’inspirent pour leur esthétique et leur musique de la génération Y (les années 1980 et 90), ils sont extrêmement représentatifs de la génération Z.