Nadia Dhouib Boussabah et Clara Cornet, le duo de choc des GL Champs Elysées

Depuis mars dernier, les Galeries Lafayette ont ouvert leur nouveau magasin Galeries Lafayette Champs-Élysées au numéro 60 de la plus belle avenue du monde, à la place du Virgin Megastore, haut lieu culturel des années 1990. Derrière ce concept, on retrouve Guillaume Houzé, le directeur de l’image et de la communication du groupe Galeries Lafayette, et Nicolas Houzé, directeur général du groupe, entourés de Nadia Dhouib Boussabah, directrice générale du magasin des Champs, et Clara Cornet, directrice des achats et de la création. Rencontre avec les deux femmes qui ont permis à cette utopie de devenir réalité.