Florian Zeller : "j’ai l’impression d’écrire comme on ferait un rêve"

Écrivain remarqué, starisé et parfois moqué, il a sauté le pas pour se frotter à la scène. Bien lui en a pris. Joué dans plus de 45 pays, il est aujourd’hui l’un des dramaturges français contemporains les plus connus à l’étranger.