Wilde s’installe à Cambridge : une élégance inspirée dans un décor historique

L’aparthôtel Wilde ouvre au cœur de Cambridge, mariant raffinement contemporain et héritage littéraire.

10.10.2025 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Wilde, Cambridge City Centre
Crédits : Courtesy of Wilde, Cambridge City Centre

