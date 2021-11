De Madagascar au Kerala, voyage au pays des senteurs

Dans sa démarche quotidienne pour recueillir les ingrédients naturels de ses parfums, la maison Clarins a opté pour une beauté engagée. Le leader européen des soins de beauté veut concevoir ses produits dans le respect des hommes, des cultures et de l'environnement. Un engagement qui conduit ses chercheurs du Guatemala à la Chine en passant par le Brésil, l'Inde ou Madagascar. Le photographe Olivier LÖSER a suivi et capté chaque instant de la cueillette de la vanille de Sambava à Madagascar et du jasmin Sambac au Kerala, en Inde.