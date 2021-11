Le Griffith Park de "La La Land", l'île paradisiaque de Skopelos dans "Mamma Mia!", les montagnes de "Call Me By Your Name" ou encore les rues colorées de "La Belle et la Bête"... Voici 8 lieux phares repérés dans nos films préférés, à visiter en été, pour une escapade estivale pleine de charme.