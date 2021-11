Comment la technologie a-t-elle changé notre façon de voyager ?

On ne voyage plus comme il y a dix ans. Les millennials en rupture, la technologie et les préoccupations environnementales bouleversent les habitudes. Agences qui permettent de travailler tous les mois dans une autre ville, hôtels qui migrent d’un lieu sublime à l’autre, clubs d’un nouveau genre : Instagram n’est pas seul à entretenir notre soif de mouvement perpétuel.