Voyage

Hot spot : Majordomo, Los Angeles

Avouons : on imaginait mal David Chang, le roi du New York foodie-cool quitter Manhattan. Et pourtant, le voici installant à Los Angeles un lieu à son image : mutant, aussi chic que casual, gourmet que brut, sophistiqué que frontal. Fidèle à son éthique mêlant grande tradition américaine – viande longuement rôtie – et punch asiatique, Chang ne rate pas son arrivée sur la Côte Ouest.