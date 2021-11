Et si vous partiez à la montagne en été ?

Il y a ceux qui choisissent les vacances d’été à la montagne pour le plaisir de respirer à fond, de marcher paisiblement sur les sentiers, d’observer la nature et les animaux... et il y a ceux pour qui montagne rime avec frissons. Pour ces derniers, les offices de tourisme des stations des Alpes et des Pyrénées ont eu quelques idées qui ne manquent pas d’attrait.