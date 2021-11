Le meilleur de la Grèce est à Paros

Réputée pour ses plages de sable et ses spots de kite surf, l’île grecque de Paros abrite depuis un peu plus d’un an un superbe 5 étoiles, l’hôtel Summer Senses. Il domine le village de Piso Livadi et profite d’une superbe vue sur la Mer Egée.