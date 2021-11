L’Amanjena, repaire intime où poser ses valises à Marrakech

Avec ses 40 pavillons privatifs fondus au cœur d’une propriété de 5 hectares, ses paysages luxuriants, son spectaculaire miroir d’eau et son architecture épurée aux accents arabo-mauresques, l’Amanjena a tout d’une oasis de rêve. Avec l'offre Closer To Home, on vous invite à (re)découvrir ce palace confidentiel au luxe minimaliste, idéal pour une escapade automnale.