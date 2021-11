Cap sur le Cuixmala, l'éden de la Costalegre

Refuge confidentiel des stars hollywoodiennes, ce palais doré, niché au cœur d’une réserve naturelle sur la côte Pacifique du Mexique, est un des plus beaux palaces au monde et bien plus que cela... Il est le rêve intime devenu réalité d’un visionnaire, le milliardaire Jimmy Goldsmith.