Cet été, tous à la montagne

Déconfinement progressif, frontière plus ou moins ouvertes, cet été, pour les vacances, la France sera la championne des destinations touristiques. Et pour respecter la distanciation conseillée par le corps médical, on préfèrera les grands espaces montagnards aux plages de l’hexagone. Des massifs montagneux, la France n’en manque pas et chacun offre une large variété de possibilités d’activités. Voici 8 spots à découvrir pour un été rafraîchissant.