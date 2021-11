Bahreïn, la perle du golfe arabique

Son nom signifie “Les deux mers”. Plus petit pays du golfe arabique, Bahreïn est un archipel de trente-trois îles. Son histoire est teintée de vieux récits mythiques , notamment ceux de la civilisation Dilmun, voisine de l'antique Mésopotamie, trois mille ans avant notre ère. Aujourd'huiI, Bahreïn est connu pour ses perles, sa ville moderne, son pétrole, ses traditions et un arbre unique au monde. Récit d'un voyage entre ruelles pastel, architecture moderne et déserts de sable... Un îlot d'immortalité.