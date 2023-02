La collection automne-hiver 2023 de Max Mara est un véritable voyage dans le temps, un hommage à Émilie du Châtelet. Précisément celle qui, en plus d'être un esprit libre, fut l'une des plus grandes mathématiciennes, physiciennes et écrivaines du XVIIIe siècle. Une histoire particulière faite de tissus de brocart, paniers, corsets et jupons. Tout semble se fondre parfaitement dans l'héritage de cette maison de couture, désormais sous la direction créative de Ian Griffiths.