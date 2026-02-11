L'art du son nomade selon Fendi et Devialet
À la croisée du luxe et de la haute technologie, Fendi et Devialet dévoilent une enceinte portable où design iconique et excellence acoustique dialoguent avec audace.
Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.
Après plus de trois décennies de carrière, l’actrice espagnole sait quelles sont ses priorités. À l’occasion de la sortie du film The Bride!, elle nous raconte sa façon très délibérée de sélectionner des projets, sa relation au jeu et à la célébrité.