L'art du son nomade selon Fendi et Devialet

À la croisée du luxe et de la haute technologie, Fendi et Devialet dévoilent une enceinte portable où design iconique et excellence acoustique dialoguent avec audace.

11.02.2026 by Pauline Borgogno
electronics headphones
Crédits : Courtesy of Fendi x Devialet

