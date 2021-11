Quelle est la parka la plus cool de l’hiver ?

Femmes

Susie Bick Cave, entretien avec la femme du vampire

Avec The Vampire’s Wife — sa marque romantico-rétro dont Sienna Miller et Alexa Chung, entre autres, sont mordues, l’ex-top modèle des 90s et épouse de Nick Cave est passée du statut de muse à celui de créatrice de mode. Une métamorphose qui l’a sauvée d’une tragédie personnelle.