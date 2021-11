Vidéo : Action ou vérité avec Stacy Martin

Stacy Martin n’est pas joueuse – “Je suis une très mauvaise perdante” – et, curieusement, c’est dans Joueurs de Marie Monge qu’elle atteint la maturité. Cinq ans après Nymphomaniac de Lars von Trier, l’interprète de Jo est de tous les bons coups : le nouveau long de Marie Monge donc, présenté à la Quinzaine des réalisateurs cette année, mais aussi Vox Lux de Brady Corbet avec Natalie Portman et Jude Law, et Casanova de Benoît Jacquot avec Vincent Lindon et Valeria Golino. On la disait à la mode, la Franco-Anglaise de 27 ans, sublime en smoking Chanel, prouve qu’elle est bien plus que ça.