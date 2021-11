Save The Date

Qui était à la soirée Vivienne Westwood x Burberry à Londres ?

Vendredi dernier, Riccardo Tisci rassemblait son gang et quelques privilégiés au Chelsea Sorting Office de Londres pour célébrer THE collaboration mode de cette fin d'année. Mêlant héritage brit' et esprit subversif, la soirée de lancement de la collection Vivienne Westwood x Burberry fut marquée par une performance de l'artiste (et visage de la dernière campagne Burberry) M.I.A, devant un carré V.I.P éclectique où se croisaient Miley Cyrus, Halsey, Ezra Miller, Matt Smith, Mariacarla Boscono, Mia Goth ou encore Ladyfag.