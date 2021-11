Qui était au vernissage du plus grand Mr. A à l'hôtel Grand Amour ?

Allégorie du cool mais surtout alter-ego d'André Saraiva, Mr. A hissait encore un peu plus sa cote de popularité auprès de la faune parisienne en inaugurant une fresque murale de 17m de haut sur l'hôtel Grand Amour. Sur la guest-list de cette soirée aux airs de kermesse ultra branchée ? Toute la clique du Baron, les groupes La Femme et Papooz, suivis de près par la scène créative de la capitale. De quoi émoustiller la rue de la Fidélité et ses environs.