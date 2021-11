Qui était à la birthday party d'Hedi Slimane ?

C'est officiel, Hedi Slimane est bel et bien de retour à Paris. Quoi de plus symbolique que de le faire savoir en organisant, dimanche soir dernier au Palace, le spot mythique témoin des excès de la faune branchée cosmopolite, son cinquantième anniversaire. Entouré de sa muse Grace Hartzel ainsi que des groupes La Femme et Papooz, le créateur — qui dans quelques semaines présentera sa première collection pour la maison Céline — confirme que, plus de trente ans après ses soirées adolescentes en ce même QG, 50 is the new 20.