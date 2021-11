Le meilleur de Coachella 2019

Coachella 2019, l'un des festivals de musique les plus attendus de l'année, bat déjà son plein. Jusqu'au 21 avril, musique, art et sensations fortes sont au rendez-vous. Et devinez qui ne manque jamais une seule édition du festival ? Les mannequins les plus célèbres au monde. Beaucoup ont dominé les podiums de Victoria's Secret, d'autres ont participé aux plus grands défilés de mode du monde. Bien sûr, elles ont tout immortalisé.