Pop Culture

Les meilleures campagnes d'Oliviero Toscani pour Benetton

Après 17 ans d'interruption, la maison Benetton a décidé de refaire appel au service du sulfureux photographe italien. Accouplement de chevaux, cimetière et dénonciations parfois violentes de situations sociales et politiques, zoom sur les campagnes les plus marquantes d'Oliviero Toscani pour le géant highstreet.