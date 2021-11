Après Londres en 2006, Tokyo en 2007, Beijing en 2012, Rome and New York en 2013 et Paris en 2014, Giorgio Armani retourne à Dubai pour célébrer, à travers l’évènement One Night Only, le 10è anniversaire des hôtels Armani de Milan et Dubai. Celui-ci coïncidence avec les dates de L’Exposition Universelle 2020.