Gianvito Rossi et MyTheresa célèbrent leur amitié à la Guérite

Gianvito Rossi et Mytheresa ont organisé un dîner intime à La Guérite, à Cannes, afin de célébrer leur longue et fructueuse relation. Des bateaux aux noms des marques emmenaient les invités de la jetée de l'hôtel Majestic au restaurant, niché sur la crique rocheuse de l'île privée Sainte-Marguerite, en face de Cannes, où les invités ont pu profiter d’un menu signature élaboré par le chef Yiannis Kioroglou, tout en admirant la vue sur la mer Méditerranée les pieds dans le sable. Lottie Moss et Caroline Vreeland, entre autres, étaient au rendez-vous.