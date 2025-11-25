Qui a été vu au dîner célébrant l'arrivée du premier écrin parisien de Reformation ?
La marque californienne durable a célébré son arrivée à Paris lors d'une soirée fastueuse à Maxim’s.
La marque californienne durable a célébré son arrivée à Paris lors d'une soirée fastueuse à Maxim’s.
En avant-première absolue, nous avons franchi les portes d’Arendelle et, l’espace d’un instant, oublié que nous nous trouvions à Disneyland Paris. Une dose de magie qui deviendra bientôt réalité pour tous. Découvrez dans cet article la date officielle d’ouverture.