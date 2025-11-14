Recommandé pour vous

fireplace indoors person footwear shoe bag handbag coat jacket skirt

Industry Trends

La campagne Holiday 2025 de Miu Miu, à la croisée du temps et de l’élégance

Pour sa campagne de fêtes, Miu Miu célèbre la jeunesse et la mémoire dans un manoir élisabéthain, entre grâce contemporaine et splendeur ancienne.

14.11.2025 by Pauline Borgogno
alcohol bar bar counter beverage pub lamp

Food

Au bar du Grand Café, l’art du cocktail selon Colin Field

Chaque soir, le bar du Grand Café devient le théâtre de l’art du cocktail et de la rencontre parisienne.

14.11.2025 by Pauline Borgogno
pants adult female person woman lamp sweater head face jeans

Industry Trends

Ami Holidays : le charme d’un hiver à la française

Pour les fêtes, Alexandre Mattiussi imagine avec Ami Holidays un hiver tendre et lumineux, célébrant la chaleur des liens et l’élégance du quotidien.

14.11.2025 by Pauline Borgogno
altar church prayer adult female person woman jewelry necklace furniture

L'Officiel Art

"From the Heart to the Hand" : l'exposition culte de Dolce&Gabbana s'envole pour Miami

Après Milan, Paris et Rome, l’exposition immersive From the Heart to the Hands arrive à l’Institute of Contemporary Art de Miami, célébrant la poésie italienne du style selon Dolce&Gabbana.

14.11.2025 by Pauline Borgogno
rock bag handbag adult female person woman sea formal wear photography

Shopping

Coup de cœur : Claude Préval, l'épure d'un luxe retrouvé

La jeune maison Claude Préval incarne un luxe discret et durable, où l’élégance intemporelle se conjugue à la modernité consciente.

14.11.2025 by Pauline Borgogno
color image horizontal los angeles fashion adult female person woman dress formal wear necklace evening dress people

Save The Date

Max Mara et WIF, vingt ans d’histoires portées par des femmes

À Los Angeles, Max Mara et Women In Film ont célébré vingt ans d’un prix qui honore les femmes bâtisseuses du cinéma de demain.

14.11.2025 by Pauline Borgogno
furniture table fireplace indoors cup dining table plate coffee table bread food

Food

Le chocolat chaud version palace à La Réserve Paris

À l’occasion de son dixième anniversaire, La Réserve Paris dévoile un nouveau moment de douceur : un Chocolat Chaud Signature imaginé par le chef triplement étoilé Jérôme Banctel et son complice pâtissier Jordan Talbot. Le meilleur remède anti-blues du moment !

14.11.2025 by Sandra Serpero
dessert food pastry berry fruit plant produce bread plate

Food

Pop-up Volzhenka à la Grande Épicerie : le caviar autrement

La Maison de caviar parisienne Volzhenka, s’installe à La Grande Épicerie de Paris le temps d’un pop-up audacieux qui bouscule les codes du luxe. Entre dégustations, collaborations inédites et accords sur mesure, le caviar s’offre ici de nouveaux terrains d’expression. 

13.11.2025 by Sandra Serpero