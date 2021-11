Une nuit à Paris avec Alewya

Prononcez {ah-la-wee-ya}, et surtout, retenez bien son nom. Découverte il y a 4 ans par ni plus ni moins que Cara Delevingne, l'artiste peintre, interprète et mannequin subjuguait une poignée de privilégiés lors d'un showcase donné au FrouFrou, nouveau hotspot de la nuit parisienne.