Tout ce que nous savons sur la saison 5 de "The Crown"

Pop Culture

4 documentaires passionnants sur Diana à voir en streaming

Depuis le succès international de "The Crown", Lady Di est plus que jamais au centre de l’attention. Une icône qui, depuis sa disparition il y a plus de 20 ans, fascine le monde entier. Sur Netflix, Disney+ ou encore Arte.tv, zoom sur 4 documentaires à voir pour en apprendre davantage sur la princesse des cœurs.