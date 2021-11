Ronan Farrow va-t-il sauver le monde ?

Cet hiver, Ronan Farrow a mis à genoux le Goliath d’Hollywood, Harvey Weinstein avec son enquête dans le New Yorker et a créé une lame de fond qui n’est pas prête de se briser, comme le prouve la récente mise à pied de Mario Testino et Bruce Weber. Fils de la famille la plus notoirement dysfonctionnelle des Etats-Unis, né d’une mère « sainte », Mia Farrow et d’un père « pécheur », Woody Allen, ce journaliste brillantissime et avocat protecteur des droits de l’homme est bien parti pour sauver le monde...